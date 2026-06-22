Парк общественного транспорта Челябинской области пополнят 132 автобуса

Парк общественного транспорта в Челябинской области пополнят 132 новых автобуса, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
Наибольшее обновление ожидает Челябинскую агломерацию: для обслуживания маршрутов Челябинска, Копейска и Сосновского округов будут приобретены 118 автобусов. Еще восемь автобусов направят в Златоуст, а Миасс, Снежинск и Коркино получат по два новых автобуса.
ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» заключило государственные контракты на обслуживание всех 12 маршрутов агломерации с обязательным использованием нового подвижного состава. Благодаря долгосрочным контрактам перевозчики смогут приобрести автобусы через АО «ГТЛК» на льготных условиях — со скидкой 40% от стоимости. Поставка автобусов и их выход на маршруты ожидаются в ноябре-декабре 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.