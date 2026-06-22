Парк общественного транспорта Челябинской области пополнят 132 автобуса

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» заключило государственные контракты на обслуживание всех 12 маршрутов агломерации с обязательным использованием нового подвижного состава. Благодаря долгосрочным контрактам перевозчики смогут приобрести автобусы через АО «ГТЛК» на льготных условиях — со скидкой 40% от стоимости. Поставка автобусов и их выход на маршруты ожидаются в ноябре-декабре 2026 года.