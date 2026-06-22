Красноярскую школьницу осудили на 6,6 лет за подготовку нападения на школу

Для этого она приобрела амуницию, посещала спортивно-стрелковый клуб, где получила навыки обращения с оружием, и составила план передвижения по школе, а также «манифест» с изложением своих намерений. Самодельное взрывное устройство, оружие и патроны ей обещал передать сообщник из мессенджера, посвящённый в её планы.