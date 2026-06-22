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Красноярскую школьницу осудили на 6,6 лет за подготовку нападения на школу

Девушка причисляла себя к последователям запрещённого в России международного движения.

Второй Восточный окружной военный суд приговорил несовершеннолетнюю жительницу Красноярского края к 6 годам и 6 месяцам воспитательной колонии за подготовку вооружённой атаки на школу. Об этом сообщили в пресс-службе военных судов.

Следствие установило, что девушка причисляла себя к последователям запрещённого в России международного движения «Колумбайн». В феврале 2026 года она планировала нападение и массовую расправу в одной из школ Красноярска.

Для этого она приобрела амуницию, посещала спортивно-стрелковый клуб, где получила навыки обращения с оружием, и составила план передвижения по школе, а также «манифест» с изложением своих намерений. Самодельное взрывное устройство, оружие и патроны ей обещал передать сообщник из мессенджера, посвящённый в её планы.

Ранее мы сообщали, что «дроппер» вернёт 120 тысыч рублей пенсионерке из Красноярского края.