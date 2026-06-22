Суд продлил домашний арест экс-министру Мусевич до конца августа

Суд продлил на два месяца домашний арест бывшей министру молодёжной политики правительства Калининградской области Анне Мусевич. Соответствующее постановление вынесли 18 июня. Мусевич останется под домашним арестом как минимум до 24 августа 2026 года с сохранением всех запретов и ограничений. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Экс-министра обвиняют в мошенничестве при обустройстве молодёжного лагеря и образовательно-досугового центра «ШУМ» в Филинской бухте. Мера пресечения в виде домашнего ареста действует в её отношении с 16 апреля — тогда Мусевич освободили из-под стражи по итогам рассмотрения апелляционной жалобы защиты. До этого, с конца февраля, она находилась в СИЗО.
Мусевич запрещено общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями и иными участниками уголовного судопроизводства, отправлять и получать почтовые отправления, а также использовать средства связи и интернет.
Другими фигурантами дела являются её супруг, гендиректор мебельной фирмы «Нимакс Плюс» Никита Мусевич, а также сын основателя ГК «Интердизайн», покойного депутата облдумы Александра Федоренко, и соучредитель «ОВЛ-Балтик» Алексей Федоренко. Мужчины сразу были отправлены под домашний арест.