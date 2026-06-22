Суд продлил домашний арест экс-министру Мусевич до конца августа

Суд продлил на два месяца домашний арест бывшей министру молодёжной политики правительства Калининградской области Анне Мусевич. Соответствующее постановление вынесли 18 июня. Мусевич останется под домашним арестом как минимум до 24 августа 2026 года с сохранением всех запретов и ограничений. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.