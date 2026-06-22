Губернатор объяснил, почему для концертов к юбилею области выбрали «Ростех Арену»

«В соцсетях вижу разные вопросы: почему именно “Ростех Арена”, а не открытые площадки? Ответ простой: потому что на сегодняшний день с учётом текущей ситуации это самое безопасное место для проведения этого мероприятия. Там мы сможем обеспечить безопасный проход жителей для проведения всех мероприятий. А мероприятий достаточно много. Они у нас будут длиться в течение трёх дней: 3, 4 и 5 июля, в том числе будут гала-концерты 4−5 числа. Понятно, что в какой-то части всё-таки эта площадка ограничивает посещение, но, коллеги, другой возможности мы не рассматриваем, потому что все открытые площадки — это сегодня достаточно уязвимые зоны. Поэтому именно эта площадка была выбрана по соображениям безопасности», — пояснил глава региона.