Губернатор объяснил, почему для концертов к юбилею области выбрали «Ростех Арену»

Для бесплатных массовых концертов к юбилею области власти выбрали «Ростех Арену», т.к. считают её самым безопасным местом для проведения подобных мероприятий. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства в понедельник, 22 июня.
«В соцсетях вижу разные вопросы: почему именно “Ростех Арена”, а не открытые площадки? Ответ простой: потому что на сегодняшний день с учётом текущей ситуации это самое безопасное место для проведения этого мероприятия. Там мы сможем обеспечить безопасный проход жителей для проведения всех мероприятий. А мероприятий достаточно много. Они у нас будут длиться в течение трёх дней: 3, 4 и 5 июля, в том числе будут гала-концерты 4−5 числа. Понятно, что в какой-то части всё-таки эта площадка ограничивает посещение, но, коллеги, другой возможности мы не рассматриваем, потому что все открытые площадки — это сегодня достаточно уязвимые зоны. Поэтому именно эта площадка была выбрана по соображениям безопасности», — пояснил глава региона.
Он также отметил, что следующие партии билетов на бесплатные концерты власти планируют выкладывать по 1000 штук в день.
Перед муниципалитетами губернатор поставил задачу обеспечить посещение гала-концертов их жителями, в первую очередь — почётными гражданами.
«Мы специально для вас выдаём количество билетов именно для этих жителей. Я прошу обеспечить их участие, доставку к месту проведения мероприятий. Поэтому возьмите это на личный контроль прямо по спискам, чтобы мы понимали, кто эти жители, кто когда приедет. Мы это с вами уже обсуждали, но ещё раз обращаю на это внимание. К 80-летию Калининградской области мы должны максимально охватить вниманием именно наших жителей, особенно тех, кто внёс весомый вклад в развитие нашего региона», — обратился Беспрозванных к главам муниципалитетов.
Как стало известно ранее, бесплатные билеты на концерты к юбилею области закончились через час после появления. Власти пообещали далее выкладывать их «порциями», начиная с текущей недели. Всего планируют выложить по 29 тысяч билетов на 4 и 5 июля.