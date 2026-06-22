В Белгородской области назначили двух советников врио губернатора Шуваева

Алексей Охлопков родился в 1975 году в Тюмени. В 1997 году с отличием окончил Финансовую академию при правительстве РФ, а также летнюю программу Лондонской школы экономики. В 2013 году получил степень MBA в Лондонской бизнес-школе. Карьеру начал в Газпромбанке (1996−2003), затем работал в «Северстали» (2003−2009). В 2010 году возглавил Ханты-Мансийский НПФ, с 2012 по 2021 год — генеральный директор группы страховых компаний «Югория». Лауреат премии «Репутация», финалист конкурса «Лидеры России» (2020). Избирался депутатом думы Ханты-Мансийска. С 2021 по 2023 год занимал должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, курируя финансовый блок, департаменты госимущества и госзаказа.