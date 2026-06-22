В Верхотурье прошел IV открытый летний пленэр «Передвижники»

Четвертый открытый летний пленэр «Передвижники» прошел в Верхотурье Свердловской области с 16 по 20 июня в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Верхотурский.
География участников расширилась: к мастерам кисти из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Режа, Березовского, Серова и Североуральска присоединились гости из Нижневартовска. Более 50 художников прибыли, чтобы запечатлеть красоту верхотурской земли. В течение пяти дней они создавали этюды в самых живописных уголках города и его окрестностей.
Пленэр стал не только возможностью творить, но и площадкой для обмена знаниями и идеями. Для участников организовали культурную программу с экскурсиями, помогающими глубже погрузиться в историю города. Лучшие работы представили на выставке в центре культуры.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.