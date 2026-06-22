Среди пострадавших при атаке на Воронеж есть люди в крайне тяжелом состоянии

«Мы были на пленэре в парке. И вдруг гул, поднимаем голову в небо — а там ракеты летят. Мы побросали все и прятаться. Только некуда там прятаться, присели под киоск с пирожками. Больше на пленэр не буду ходить, порисую дома», — поделилась девушка.