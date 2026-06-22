Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани

«Находимся на связи с коллегами из Республики Крым, где сегодня принято решение о приостановке работы детских лагерей до 1 сентября. Дети — самое ценное, нет ничего важнее их безопасности. Ребят уже готовы встречать на наших детских курортах “Вита” и “Жемчужина” в Анапе», — написал Кондратьев в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что власти края готовы обеспечить все условия для комфортного и безопасного отдыха детей.
С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
В связи с временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым организован плановый вывоз детей из МДЦ «Артек» к местам постоянного проживания, сообщили ранее в Минопросвещения РФ. В ведомстве также заверили, что ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, находится на постоянном контроле. Для решения вопросов создан оперативный штаб.