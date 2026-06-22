Детей из крымских лагерей готовы принять на Кубани

«Находимся на связи с коллегами из Республики Крым, где сегодня принято решение о приостановке работы детских лагерей до 1 сентября. Дети — самое ценное, нет ничего важнее их безопасности. Ребят уже готовы встречать на наших детских курортах “Вита” и “Жемчужина” в Анапе», — написал Кондратьев в своем канале в МАКС.