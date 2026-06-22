Территории для благоустройства выбрали более 15,8 миллиона россиян

Шестое Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства прошло с 21 апреля по 12 июня. В нем приняли участие более 15,8 млн человек, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В этом году голосование проходило в 88 регионах страны, где на выбор жителей были представлены около 6,8 тыс. объектов. В 2026 году в мероприятии начали участвовать опорные населенные пункты, в том числе села и поселки с численностью населения менее 20 тыс. человек.
К волонтерскому сопровождению голосования привлечены почти 194 тыс. человек, что на 24 тыс. больше, чем в прошлом году. Благодаря их работе миллионы граждан смогли сделать свой выбор. Общественные пространства, выбранные по итогам голосования, включаются в федеральный реестр лучших практик в области благоустройства. Это позволяет тиражировать успешный опыт по всей стране.
«Конечно, эту работу нужно продолжать. Тем более что такие мероприятия, направленные на создание комфортной городской среды для жизни, могут стать хорошей основой для реализации более крупных проектов благоустройства по комплексному развитию территорий», — добавил премьер-министр Михаил Мишустин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.