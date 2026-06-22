Территории для благоустройства выбрали более 15,8 миллиона россиян

В этом году голосование проходило в 88 регионах страны, где на выбор жителей были представлены около 6,8 тыс. объектов. В 2026 году в мероприятии начали участвовать опорные населенные пункты, в том числе села и поселки с численностью населения менее 20 тыс. человек.