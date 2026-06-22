В Забайкалье отремонтируют участок дороги к селу Елизаветино

Участок трассы, ведущей к селу Елизаветино в Читинском округе Забайкальского края, приведут в порядок по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Общая протяженность трассы составляет 32 км: 22 км уже имеют асфальтобетонное покрытие, а оставшиеся 10 км переходного типа требуют обновления. Именно на этом отрезке пройдут ремонтные работы. На подъезде к селу специалисты уже установили 9 светильников.
Специалисты выполнят восстановление земляного полотна и дорожной одежды, отремонтируют 12 водопропускных труб, установят ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки. Сейчас ведутся подготовительные работы: установка временных знаков и оформление разрешительных документов. Трасса идет от федеральной дороги А-350 Чита — Забайкальск к селам Александровка и Елизаветино. Для жителей это часто единственный путь до более крупных населенных пунктов и краевой столицы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.