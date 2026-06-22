В Забайкалье отремонтируют участок дороги к селу Елизаветино

Специалисты выполнят восстановление земляного полотна и дорожной одежды, отремонтируют 12 водопропускных труб, установят ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки. Сейчас ведутся подготовительные работы: установка временных знаков и оформление разрешительных документов. Трасса идет от федеральной дороги А-350 Чита — Забайкальск к селам Александровка и Елизаветино. Для жителей это часто единственный путь до более крупных населенных пунктов и краевой столицы.