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В Кронштадте появились бетонные укрытия на случай атак беспилотников

В начале июня Петербург подвергся массированному налёту БПЛА.

Источник: Нижегородская правда

В Кронштадте приступили к монтажу специальных бетонных укрытий для временного пребывания людей при угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Первые защитные сооружения появились на Якорной площади, на общественной территории по адресу Кронштадтское шоссе, 5/9, в 16-м микрорайоне, у сквера «Инчхон» на улице Зосимова, 8, а также рядом с пересечением улицы Литке и Кронштадтского шоссе, рядом с автобусной остановкой. Все укрытия будут оснащены камерами системы «Безопасный город». Жителей просят не оставлять мусор внутри и использовать убежища по назначению.

Горожанам напомнили рекомендации МЧС на случай угрозы атаки беспилотников. Если вы находитесь дома во время угрозы, рекомендуется переместиться в комнату с капитальными стенами и держаться подальше от окон: в случае взрывной волны осколки несут дополнительную опасность. Если вы находитесь на улице, следует как можно быстрее укрыться в ближайшем безопасном здании.

Как сообщалось ранее на сайте pravda-nn.ru, депутаты хотят привести бомбоубежища Нижнего Новгорода в порядок.

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