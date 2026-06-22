На «Госуслугах» в полезный сервис для абитуриентов добавили новые возможности

На «Госуслугах» расширили сервис «Жизненная ситуация» для поступления в вуз. Новые функции появились к старту приемной кампании 2026 года. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.
Теперь абитуриенты могут искать себя в списках поступающих по индивидуальному номеру. Также в сервисе автоматически отображаются достижения, например участие в олимпиадах или наличие значка ГТО. Кроме того, появились данные о целевых квотах. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что сервис делает поступление более удобным и понятным. По его словам, с 2024 года им уже воспользовались более 13 млн человек.
Через «Госуслуги» можно выбрать программы более чем в 1,8 тыс. вузов и по 1,1 тыс. специальностей. Заявления принимают на бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. Также подать документы можно в 17 вузов, которые участвуют в пилотном проекте по внедрению новой модели высшего образования.
Абитуриентам доступны фильтры по форме обучения, наличию бюджетных мест, проходным баллам прошлых лет и другим параметрам. В правительстве подчеркнули, что сервис бесплатный и использует официальные данные из государственной системы.