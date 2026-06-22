На «Госуслугах» в полезный сервис для абитуриентов добавили новые возможности

Теперь абитуриенты могут искать себя в списках поступающих по индивидуальному номеру. Также в сервисе автоматически отображаются достижения, например участие в олимпиадах или наличие значка ГТО. Кроме того, появились данные о целевых квотах. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что сервис делает поступление более удобным и понятным. По его словам, с 2024 года им уже воспользовались более 13 млн человек.