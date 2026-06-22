Нижегородские власти объяснили, почему на АЗС возникают перебои с бензином

Запасы топлива на нефтебазах Нижегородской области остаются достаточными. Об этом заявили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
В последние полторы недели в Нижегородской области фиксируется ажиотажный спрос на бензин. Из‑за увеличения числа потребителей, в том числе из соседних регионов, на некоторых АЗС наблюдаются перебои с поставками. Одновременно возникли логистические сложности с доставкой топлива с нефтебаз на автозаправочные станции региона.
Как пояснили в министерстве, эти трудности связаны, в частности, с ограничениями на отпуск топлива во время объявления атак БПЛА, а также с ростом объемов отгрузки в другие регионы России.
В ведомстве подчеркнули, что перебои обусловлены именно ажиотажным спросом, который в последнее время увеличился на 150%, вследствие чего происходит быстрое опорожнение хранилищ на заправочных станциях. Отмечается, что ситуация носит временный характер.
АЗС компаний «Лукойл», «Тебойл», «Газпромнефть» и «Татнефть» продолжают работать в штатном режиме, стоимость топлива остается стабильной. Сообщается, что компания «Лукойл» увеличила число бензовозов, осуществляющих доставку топлива на станции.
В минэнерго региона подтвердили, что на некоторых заправках в 11 муниципалитетах, где отсутствуют станции вертикально-интегрированных компаний, введено ограничений на отпуск бензина. Это связано прежде всего с повышенным спросом со стороны населения, нарушениями логистических цепочек и ростом закупочных цен у отдельных поставщиков.
Также с 19 июня зафиксированы случаи завышения цен на некоторых АЗС, работающих по франшизе. В ведомстве пояснили, что владельцы таких станций самостоятельно формируют стоимость топлива, исходя из рыночной конъюнктуры и закупочных цен у трейдеров. Министерство энергетики и ЖКХ провело работу с владельцами франшизных АЗС, а вопрос был дополнительно рассмотрен совместно с УФАС и прокуратурой региона.
В целях стабилизации ситуации на топливном рынке правительство Нижегородской области приняло ряд мер. В частности, независимым АЗС предоставлена возможность заключать прямые договоры на поставку бензина с крупным нефтетрейдером, организован ежедневный мониторинг наличия топлива на нефтебазах и заправочных станциях. Кроме того, дважды в неделю проводятся заседания регионального штаба по обеспечению Нижегородской области нефтепродуктами.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ФАС и онлайн‑платформы объединились против перекупщиков топлива.