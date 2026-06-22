Программу подготовки юных пилотов запустили в волгоградском лагере «Авангард»

Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» и Волгоградский авиационный учебный центр «Кача» запустили программу дополнительного образования для подростков. За летние смены 2026 года ребята пройдут курс и сядут за штурвал самолета. Первый полет проходит в тандеме с инструктором. Курсанты центра «ВОИН» из Волгоградской области, ЛНР и Карелия первого набора уже прошли обучение и сертификаты юного пилота.