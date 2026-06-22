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Программу подготовки юных пилотов запустили в волгоградском лагере «Авангард»

Ребята за две недели сядут за штурвал самолета.

Источник: Комсомольская правда

Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» и Волгоградский авиационный учебный центр «Кача» запустили программу дополнительного образования для подростков. За летние смены 2026 года ребята пройдут курс и сядут за штурвал самолета. Первый полет проходит в тандеме с инструктором. Курсанты центра «ВОИН» из Волгоградской области, ЛНР и Карелия первого набора уже прошли обучение и сертификаты юного пилота.

Как рассказали в лагере «Авангард», программа подготовки юных пилотов рассчитана на 14 дней. В каждой смене будет конкурс, по итогам которого сформируют взвод пилотов из ребят 16−17 лет. Главные условия — высокая мотивация, отличная учеба и хорошее здоровье.

В программе обучения — лекции по истории военной авиации, встречи с летчиками, разбор реальных задач, устройство самолетов. В финале ребят ждет учебный полет в тандеме с инструктором. А после им будет проще определиться с профессией и поступить в летные училища.