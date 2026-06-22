В Березниках выставили на продажу единственный боулинг

Согласно Rusprofile, по указанному адресу в Березниках зарегистрировано ООО «Боулинг центр». Компания занимается прокатом и арендой товаров для отдыха и спортивных товаров с 2007 года. 51% долей компании владеет Александр Дубовик, остальными 49% — Андрей Тычкин. Господин Тычкин также является гендиректором общества. В 2025 году чистый убыток компании составил 1,5 млн руб., выручка — 23 млн руб.