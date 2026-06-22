Беспрозванных объяснил выбор «Ростех Арены» для юбилейных концертов соображениями безопасности

80-летию Калининградской области. Об этом он заявил на заседании правительства 22 июня, отвечая на вопросы в соцсетях о том, почему мероприятия пройдут не на открытых площадках.
«Все открытые площадки — это сегодня достаточно уязвимые зоны. Поэтому именно эта площадка была выбрана по соображениям безопасности», — пояснил глава региона. По его словам, на «Ростех Арене» удастся обеспечить безопасный проход жителей. Концерты пройдут 3, 4 и 5 июля, включая гала-концерты 4 и 5 числа. Беспрозванных признал, что закрытая площадка ограничивает посещаемость, но других вариантов власти не рассматривают.
Билеты на бесплатные концерты выкладывают партиями по тысяче штук в день. Губернатор поставил перед муниципалитетами задачу обеспечить участие в гала-концертах почётных граждан и других жителей, внёсших весомый вклад в развитие региона.
Он поручил главам взять это на личный контроль по спискам, включая организацию доставки к месту проведения: «К 80-летию области мы должны максимально охватить вниманием именно наших жителей», — подчеркнул Беспрозванных.