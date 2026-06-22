Нижегородская область получит 16,4 млрд рублей на строительство кампусов вузов

В правительстве отметили, что кампусы будут представлять собой многофункциональные пространства с коворкингами, технопарками, учебными аудиториями, библиотеками и общежитиями. «Создание таких студгородков не только даст дополнительные возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но и будет способствовать развитию прилегающих к кампусу территорий, обеспечит культурное взаимодействие городской и университетской среды», — отмечается в сообщении.