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Говорят, под Волгоградом начали готовить подростков-пилотов?

Занятия проходят в лагере «Авангард» и учебном центре «Кача» на территории спортшколы «Юный Ястреб».

Программа подготовки юных пилотов стартовала в лагере «Авангард» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Она реализуется совместно с Волгоградским авиационным учебным центром «Кача».

Первый набор уже прошли курсанты центра «ВОИН» из волгоградского региона, ЛНР и Карелии.

Время обучения — две недели. Взвод пилотов формируют в лагерных сменах из курсантов 16−17 лет с отличной учебой и хорошим здоровьем. Ребятам рассказывают об истории военной авиации, они встречаются с летчиками и выпускниками авиационных училищ, детально разбирают реальные задачи военного пилота.

Обучение завершается учебным полетом на легкомоторном самолете в тандеме с инструктором.

По мнению организаторов, такая практика поможет курсантам определиться с будущей профессией.

Первый опыт пилотирования приобрели выпускники второй летней смены «Время юных героев». Им также выдали сертификаты и рассказали об условиях поступления в летные училища.

Занятия проходят в лагере «Авангард» и учебном центре «Кача», расположенном в спортшколе «Юный Ястреб» имени Числова.