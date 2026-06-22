Говорят, под Волгоградом начали готовить подростков-пилотов?

Время обучения — две недели. Взвод пилотов формируют в лагерных сменах из курсантов 16−17 лет с отличной учебой и хорошим здоровьем. Ребятам рассказывают об истории военной авиации, они встречаются с летчиками и выпускниками авиационных училищ, детально разбирают реальные задачи военного пилота.