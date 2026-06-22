Дандыкин назвал вероятное место запуска ракет ВСУ по Воронежу

ВСУ могли запустить по Воронежу крылатые ракеты с территории Харьковской области, заявил в интервью aif.ru капитан первого ранга Василий Дандыкин.
Военный эксперт пояснил, что ракеты имеют дальность полета порядка 300 километров, в то время как Воронеж находится недалеко от украинской границы — на расстоянии около 200 километров.
«Поэтому самолеты могли подняться в небо и подлететь на расстояние, необходимое для этих ракет», — поделился своей точкой зрения аналитик.
По мнению специалиста, их могли запустить с F-16 или Mirage. Собеседник издания, говоря о способе атаки, предположил, что, по всей вероятности, их запустили с территории Харьковской области.
Ранее губернатор приграничного российского региона сообщил, что среди пострадавших при ракетной атаке ВСУ по Воронежу есть люди в крайне тяжелом состоянии.
Днем 22 июня в области была объявлена ракетная опасность, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько «высокоскоростных воздушных целей».
В пределах ряда улиц Железнодорожного района города был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.
В результате удара были повреждены производственные объекты одного из городских предприятий, территория которого еще осматривается.
Кроме того, повреждения получили фасады и остекление ближайших многоквартирных домов и некоторые автомобилей.