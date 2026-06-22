Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дандыкин назвал вероятное место запуска ракет ВСУ по Воронежу

ВСУ могли запустить по Воронежу крылатые ракеты с территории Харьковской области, заявил в интервью aif.ru капитан первого ранга Василий Дандыкин.

ВСУ могли запустить по Воронежу крылатые ракеты с территории Харьковской области, заявил в интервью aif.ru капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Военный эксперт пояснил, что ракеты имеют дальность полета порядка 300 километров, в то время как Воронеж находится недалеко от украинской границы — на расстоянии около 200 километров.

«Поэтому самолеты могли подняться в небо и подлететь на расстояние, необходимое для этих ракет», — поделился своей точкой зрения аналитик.

По мнению специалиста, их могли запустить с F-16 или Mirage. Собеседник издания, говоря о способе атаки, предположил, что, по всей вероятности, их запустили с территории Харьковской области.

Ранее губернатор приграничного российского региона сообщил, что среди пострадавших при ракетной атаке ВСУ по Воронежу есть люди в крайне тяжелом состоянии.

Днем 22 июня в области была объявлена ракетная опасность, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько «высокоскоростных воздушных целей».

В пределах ряда улиц Железнодорожного района города был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.

В результате удара были повреждены производственные объекты одного из городских предприятий, территория которого еще осматривается.

Кроме того, повреждения получили фасады и остекление ближайших многоквартирных домов и некоторые автомобилей.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше