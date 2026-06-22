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В Воронеже ограничили движение на улице Тимирязева

Автобусы и транспорт направляют в объезд.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже временно ограничили проезд на участке улицы Тимирязева (от улицы Дарвина до улицы Крынина), сообщили в мэрии.

В связи с закрытием проезда автобусы №№ 3, 9ка, 16, 47, 50 и другие проследуют по улицам Ломоносова, Загоровского, Шишкова, Крынина и далее по маршрутам.

Ранее «Комсомолка» сообщала об ограничении движения на Ленинском проспекте и Переверткина и Старых Большевиков.

Будьте внимательны! Ищите пути объезда!

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