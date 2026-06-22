Мишустин рассказал о выделении средств на строительство кампусов вузов

«Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год, и еще свыше 17,5 миллиарда — на два последующие года. Эти средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. Ну и без сомнения ввести их в эксплуатацию», — сказал Мишустин в понедельник во время совещания с вице-премьерами.