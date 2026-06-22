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Мишустин рассказал о выделении средств на строительство кампусов вузов

Мишустин: кабмин выделил средства на постройку кампусов вузов в четырех регионах.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Выделенные кабмином средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее глава правительства подписал распоряжение, согласно которому кабмин в течение трех лет выделит более 31,5 миллиарда рублей на создание кампусов вузов в Башкирии, Нижегородской, Сахалинской и Челябинской областях.

«Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год, и еще свыше 17,5 миллиарда — на два последующие года. Эти средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. Ну и без сомнения ввести их в эксплуатацию», — сказал Мишустин в понедельник во время совещания с вице-премьерами.

Председатель правительства попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на контроле вопрос реализации программы.

Мишустин также отметил, что сегодня для студентов уже создано более 30 пространств — это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой, работают в библиотеках, читальных залах.

«Это также и досуговые центры, спортивная инфраструктура, где есть возможности и для творчества, и тренировок, занятий спортом. Конечно же, комфортные общежития для многих молодых людей, которые приезжают учиться в вуз из других городов, регионов, они решают проблему с проживанием, еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности», — сказал Мишустин.

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