В Китае создали отражающий ультрафиолет наношелк

Проведенные учеными опыты с образцами текстиля из «наношелка» показали, что во время жаркой и солнечной погоды он позволяет удерживать температуру кожи на 5−8 градусов Цельсия ниже, чем при отсутствии какой-либо одежды, и на 4,3 градуса Цельсия ниже при ношении одежды из обычного шелка. Это позволяет использовать ткани из этого материала в качестве «зеленой» и безопасной замены для текстиля из синтетических волокон, чье попадание в природные среды ведет к их насыщению микропластиком.