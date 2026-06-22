В Китае создали отражающий ультрафиолет наношелк

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Китайские материаловеды разработали новую форму шелкового текстиля на базе нановолокон из этого природного материала, которая отражает 95% солнечного света и почти не поглощает ультрафиолетовое излучение. Ткани на его базе во время сильной жары помогут снизить температуру кожи на 4,3 градуса Цельсия по сравнению с одеждой из обычного шелка, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability.
«Растущие температуры на Земле толкают нас к созданию новых текстилей, которые помогали бы легче переносить дневную жару. Природные ткани на базе шелка не совсем хорошо подходят на эту роль, так как они не очень активно отражают солнечный свет и при этом хорошо поглощают ультрафиолет. Мы разработали нанотекстиль на базе “заплетенных” шелковых нановолокон, который лишен этих недостатков», — пишут исследователи.
Наноматериал был разработан группой китайских материаловедов под руководством профессора Университета Цинхуа (Пекин) Чжан Инъин в рамках проекта, нацеленного на улучшение свойств природных биополимеров и материалов, которые можно получать без вреда для окружающей среды. Исследователям удалось радикально поменять оптические свойства шелка, используя особую стратегию его плетения.
Она опирается на то, что оптические свойства шелковых нитей сильно зависят от их толщины и формы их поверхности. Руководствуясь этой идеей, ученые разработали подход, позволяющий «оплетать» обычную шелковую нить набором из шелковых нанонитей, уложенных в виде так называемой спирали Ферма. Так математики называют особую спиралевидную кривую, которая повторяет по своей форме то, как расположены семечки в соцветии подсолнуха.
Ученым удалось подобрать такие размеры каждого витка спирали и расстояния между ними, что созданный ими «наношелк» начал активно отражать видимый солнечный свет, а также поглощать значительно меньше ультрафиолета, чем это делает простая шелковая ткань. При этом данный материал столь же хорошо пропускает тепло в обратном направлении, как и обычный шелк, и не отличается от него по уровню водостойкости и механическим свойствам.
Проведенные учеными опыты с образцами текстиля из «наношелка» показали, что во время жаркой и солнечной погоды он позволяет удерживать температуру кожи на 5−8 градусов Цельсия ниже, чем при отсутствии какой-либо одежды, и на 4,3 градуса Цельсия ниже при ношении одежды из обычного шелка. Это позволяет использовать ткани из этого материала в качестве «зеленой» и безопасной замены для текстиля из синтетических волокон, чье попадание в природные среды ведет к их насыщению микропластиком.