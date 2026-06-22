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Что будет с погодой в Беларуси из-за гребня высокого давления Hartmut

Синоптики сказали, как будет влиять на погоду в Беларуси гребень высокого давления Hartmut.

Источник: Комсомольская правда

Что будет с погодой в Беларуси из-за гребня высокого давления Hartmut. Подробности БелТА озвучили в Белгидромете.

«Уже во вторник гребень высокого давления Hartmut усилит свои позиции и очистит небосвод, радуя нас яркими лучами солнца. До конца недели фон атмосферного давления останется повышенным, лишь фронтальные разделы, пробивающиеся в наши края, будут стремиться испортить погоду», — уточнили синоптики.

По указанной причине, основные осадки с грозами и усилением ветра пройдут днем с 24 по 26 июня. Ближе к выходным белорусов ожидает солнечная и жаркая погода.

Во вторник, 23 июня, осадков не прогнозируется. Кратковременные дожди с грозами возможны лишь ночью местами по югу республики. Вероятен слабый туман. Ночью температура воздуха окажется от +11 до +17 градусов. Днем будет от +23 до +29 градусов.

В среду, 24 июня, кратковременные дожди с грозами возможны только по северу Беларуси. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет туман. Температура воздуха ночью ожидается от +8 до +15 градусов, а днем — от +19 градусов по северу и до +28 градусов по югу.

В четверг, 25 июня, местами по республике пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогнозируются грозы. По восточной части Беларуси усилится ветер. Порывы будут от 15 до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит от +9 до +16 градусов. Днем ожидается от +19 до +26 градусов, а по западной части — до +29 градусов.

В пятницу, 26 июня, небольшие кратковременные дожди пройдут лишь по востоку страны. Днем не исключены грозы. Температура воздуха ночью будет от +9 до +16 градусов. Днем ожидается от +20 до +27 градусов, а по юго-западной части — до +29 градусов.

В субботу, 17 июня, осадков не прогнозируется. В ночные и утренние часы местами по Беларуси вероятен слабый туман. Ночью температура воздуха окажется от +9 до +16 градусов. Днем ожидается от +22 до +29 градусов. Местами по западной части воздух прогреется до +31 градуса.

В воскресенье, 28 июня, будет без осадков, местами возможен туман. В ночные часы прогнозируется от +12 до +18 градусов. Днем воздух прогреется от +27 до +34 градусов.

Кстати, климатолог сказал, каким будет лето в Беларуси из-за погодного явления Эль-Ниньо.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли белорусам аномальную жару на неделе с 22 по 28 июня.

Вместе с тем МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта из-за жары.

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