В воронежской Россоши построят терапевтический корпус районной больницы

В Россошанском районе Воронежской области продолжается подготовка площадки под строительство нового терапевтического корпуса райбольницы. Объект во время рабочей поездки осмотрели вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава региона Александр Гусев.
Сейчас техника расчищает территорию будущего корпуса. Новое здание должно заменить устаревшую инфраструктуру: по словам главного врача Марины Кравченко, действующие больничные корпуса 1930-х годов постройки находятся на разных площадках, а их материально-техническая база уже не соответствует современным требованиям.
Алексей Гордеев отметил, что здравоохранение остается одним из наиболее чувствительных вопросов для жителей Россошанского района. По его словам, стоимость строительства терапевтического корпуса превысит два миллиарда рублей, при этом половина денег поступит из федерального бюджета.
Площадь нового медицинского здания составит около 11 тысяч квадратных метров. В корпусе разместят 127 коек. На первом этаже предусмотрят приемное отделение с инфекционным боксом, противошоковую палату и диагностические кабинеты. Там же установят оборудование для компьютерной томографии и цифрового рентгена, а также организуют физиотерапевтическое отделение.
На втором этаже планируют разместить 30 коек для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и 20 коек для пациентов неврологического профиля. Кроме того, в корпусе будут кардиологическое, терапевтические и эндоскопическое отделения, кабинеты функциональной диагностики и УЗИ. Подземный этаж отведут под инженерно-технические помещения.
Строительство ведется в рамках федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Александр Гусев сообщил, что власти будут держать строительство на контроле. По словам губернатора, основные запросы жителей района сегодня связаны с качеством медицинской помощи и модернизацией коммунальной инфраструктуры. Именно на этих направлениях, отметил глава региона, область планирует сосредоточить усилия в ближайшие годы.