В воронежской Россоши построят терапевтический корпус районной больницы

Площадь нового медицинского здания составит около 11 тысяч квадратных метров. В корпусе разместят 127 коек. На первом этаже предусмотрят приемное отделение с инфекционным боксом, противошоковую палату и диагностические кабинеты. Там же установят оборудование для компьютерной томографии и цифрового рентгена, а также организуют физиотерапевтическое отделение.