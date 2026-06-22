Глеб Никитин: Из 880 тысяч ушедших на фронт горьковчан более 330 тысяч не вернулись с полей сражений

22 июня, в День памяти и скорби, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. В церемонии приняли участие 100‑летний ветеран Великой Отечественной войны Вазген Оганесян, сенатор РФ Дмитрий Краснов, председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, руководители силовых структур, представители правительства области, участники специальной военной операции, герои регионального проекта «Герои. Нижегородская область», кадеты и волонтёры.
Губернатор напомнил о масштабах трагедии и жертвах войны, отметив роль горьковчан в победе: «Для всей нашей страны это была невероятная трагедия, последствия которой мы переживаем до сих пор. Из 880 тысяч ушедших на фронт горьковчан более 330 тысяч не вернулись с полей сражений, среди жертв фашизма было немало мирных жителей».
Никитин также провёл параллель с современностью, указав на продолжающиеся атаки беспилотников и подчеркнул значение памяти и единства: «Именно поэтому этот день необходимо помнить и обязательно извлекать уроки. Главный из них — в мужестве самого народа».
Губернатор обратил внимание на тружеников тыла и детей‑сирот, которых принимали горьковские учреждения, и напомнил о масштабах эвакуации и помощи: в 1941—1943 годах число детских домов в регионе выросло с 28 до 117, в них находились эвакуированные дети из разных регионов и стран. В 12:15 по всему региону объявили минуту молчания в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.
Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что уроки истории остаются актуальными в свете современных угроз и призвал к сплочённости: «Мы должны быть сильными, как были сильны наши отцы и деды, чтобы защитить будущее России». Митрополит Георгий, сын фронтовика, напомнил о нравственном и духовном значении дня для передачи памяти следующим поколениям и выразил благодарность героям, отдавшим жизнь за Родину.
Церемония завершилась возложением цветов и общественной памятью о подвиге тех, кто защищал страну; участники отметили важность сохранения исторической памяти и передачи её молодёжи.
Ранее сообщалось, что международная акция «Свеча Памяти» прошла в Нижнем Новгороде.