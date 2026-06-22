Ростов-на-Дону лишился трамвайного проекта за 80 млрд рублей

Переломным моментом стал февраль 2026 года: городская администрация и «Синара» объявили о намерении расторгнуть концессию. Главным доводом городских чиновников послужила экономическая несостоятельность проекта — после пересчета смета удвоилась, достигнув 80 млрд руб. против первоначальных 40,9 млрд руб. Вместе с тем переговоры между сторонами продолжаются, и формально соглашение до сих пор не аннулировано.