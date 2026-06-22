Политолог раскрыл, как Запад шантажирует Белоруссию через Украину

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления украинского президента в адрес Белоруссии попыткой вмешательства в дела другой страны и посягательством на ее суверенитет. Представитель Кремля также отметил, что Путин и Лукашенко планируют обсудить угрозы Зеленского в адрес Белоруссии и другие вопросы.