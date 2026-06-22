Политолог раскрыл, как Запад шантажирует Белоруссию через Украину

Ранее Владимир Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко демонтировать ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, которые якобы помогают России корректировать удары по украинским объектам. В Белоруссии назвали требования Зеленского ложью и провокацией.
Эксперт Носович отмечает, что угрозы Зеленского в адрес Лукашенко вписываются в общий алгоритм оказания воздействия на Белоруссию, который был задан 30 лет назад.
На Лукашенко давят, добиваясь отказа от союза с Россией и перехода для начала к нейтралитету, затем пытаются добиться своего силой, после чего получают силовой отпор.
Эксперт отмечает, что если раньше Запад делал ставку на цветные революции, то теперь взял на вооружение другой инструмент. Носович фиксирует переход к шантажу, который предполагает угрозу нападения со стороны Украины.
Минск не поддается на подобные провокации, опираясь на прочный союз с Москвой, который служит ключевым фактором сдерживания внешнего давления.
Результат будет один. И если раньше он выражался в изгнании западной агентуры из белорусской столицы, то теперь выразится в расширении боевых действий на Западную Украину.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления украинского президента в адрес Белоруссии попыткой вмешательства в дела другой страны и посягательством на ее суверенитет. Представитель Кремля также отметил, что Путин и Лукашенко планируют обсудить угрозы Зеленского в адрес Белоруссии и другие вопросы.