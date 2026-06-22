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Политолог раскрыл, как Запад шантажирует Белоруссию через Украину

На президента Белоруссии Александра Лукашенко давят, добиваясь отказа от союза с Россией. Об этом пишет член Совета по внешней и оборонной политике и экспертного Совета при комитете по международным делам Госдумы России Александр Носович в своем телеграм-канале.

Авторы и эксперты
Александр Носович
Политолог, журналист-международник
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее Владимир Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко демонтировать ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, которые якобы помогают России корректировать удары по украинским объектам. В Белоруссии назвали требования Зеленского ложью и провокацией.

Эксперт Носович отмечает, что угрозы Зеленского в адрес Лукашенко вписываются в общий алгоритм оказания воздействия на Белоруссию, который был задан 30 лет назад.

На Лукашенко давят, добиваясь отказа от союза с Россией и перехода для начала к нейтралитету, затем пытаются добиться своего силой, после чего получают силовой отпор.

Александр Носович
член Совета по внешней и оборонной политике и экспертного Совета при комитете по международным делам Госдумы России

Эксперт отмечает, что если раньше Запад делал ставку на цветные революции, то теперь взял на вооружение другой инструмент. Носович фиксирует переход к шантажу, который предполагает угрозу нападения со стороны Украины.

Минск не поддается на подобные провокации, опираясь на прочный союз с Москвой, который служит ключевым фактором сдерживания внешнего давления.

Результат будет один. И если раньше он выражался в изгнании западной агентуры из белорусской столицы, то теперь выразится в расширении боевых действий на Западную Украину.

Александр Носович
член Совета по внешней и оборонной политике и экспертного Совета при комитете по международным делам Госдумы России

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления украинского президента в адрес Белоруссии попыткой вмешательства в дела другой страны и посягательством на ее суверенитет. Представитель Кремля также отметил, что Путин и Лукашенко планируют обсудить угрозы Зеленского в адрес Белоруссии и другие вопросы.

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