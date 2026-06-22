«Жанр уходит вслед за рэп-баттлами»: в России спрос на клоунов упал в восемь раз

В России резко снизился спрос на выступления клоунов. За 4 года интерес к таким артистам сократился в 8 раз. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, самым успешным для жанра за последние годы был 2022 год. Тогда театр «Лицедеи» собрал на гастролях около 4 млн рублей. После этого частные заказы на клоунов начали сокращаться. В 2023 и 2024 годах таких артистов, по данным Mash, не приглашали на мероприятия.
В 2025 году клоунов позвали только на один праздник. Речь идет о фестивале «Виноград» в Великом Новгороде. За выступление артисты получили 300 тыс. рублей. Позже в том же году состоялись еще одно выступление на этом фестивале и показ театра «Микос». Общая сумма составила 475 тыс. рублей.
Эксперты признают: профессиональных комиков старой школы, владеющих классической буффонадой и мимической игрой, в стране остались единицы. Сам жанр, по аналогии с баттл-рэпом в его закатные годы, балансирует на грани исчезновения. Крупные международные фестивали, которые прежде задавали тон и привлекали внимание к искусству клоунады, прекратили проводиться. Это лишило артистов не только площадок для выступлений, но и важнейшей среды для обмена опытом и появления новых имен.
Сегодня единственной опорой для красноносых комиков остаются цирки — государственные и частные, где традиционно сохраняется зрительский спрос на этот вид представлений. Однако, по мнению наблюдателей, без обновления кадрового состава клоунада рискует окончательно превратиться в музейный экспонат, уйдя из массовой культуры в разряд редкого ремесла.