«Жанр уходит вслед за рэп-баттлами»: в России спрос на клоунов упал в восемь раз

Эксперты признают: профессиональных комиков старой школы, владеющих классической буффонадой и мимической игрой, в стране остались единицы. Сам жанр, по аналогии с баттл-рэпом в его закатные годы, балансирует на грани исчезновения. Крупные международные фестивали, которые прежде задавали тон и привлекали внимание к искусству клоунады, прекратили проводиться. Это лишило артистов не только площадок для выступлений, но и важнейшей среды для обмена опытом и появления новых имен.