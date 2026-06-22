Алексей Беспрозванных призвал отслеживать тех, кто продает бесплатные билеты на юбилейные концерты в Калининграде

— Мы видим, что сегодня билеты, единичные пока случаи, но пытаются перепродавать на разных маркетплейсах и так далее. Здесь прошу все мероприятия провести, чтобы не допустить этого, — обратился он к представителям УМВД. — У нас мероприятия — все-таки это празднование. И кто-то хочет на этом заработать, это очень странно выглядит.