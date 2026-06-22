Проект реставрации башни Шухова взял Гран-при фестиваля в Ростове-на-Дону

Параллельно с деловой частью развернулась масштабная выставка, объединившая конкурсные работы, экспозиции «Творческие архитектурные мастерские и коллективы» и «Материалы и технологии», а также серию плакатов проекта «СОхранить» — петербургской инициативы, посвященной бережному обращению с памятниками истории и культуры. Отдельного внимания удостоился специальный проект «SOS. Спасаем вместе», направленный на привлечение общественного интереса к уникальным объектам наследия регионов России — как остро нуждающимся в помощи, так и уже возрожденным совместными усилиями волонтеров и профессионалов. Среди участников выставочной программы — «НПК Коломенские Краски», «РУНИТ», «Уральский Метлах», ООО «АРТЕМИДА», «НКЦ», «Башкирский кирпич», «Академия Архитектурного Наследия» и ООО «БИРСС-Д».