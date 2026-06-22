Стал известен план спасения панорамы Севастополя после атаки ВСУ

В ведомстве пояснили: «По итогам осмотра было принято решение о необходимости срочного восстановления крыши, чтобы сохранить каменные стены здания от последствий атмосферных осадков и возможных разрушений. Также определили приоритеты: после восстановления кровли следующим этапом станут ремонтно-реставрационные работы внутри здания (поскольку внешний фасад цел), и только после восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определения подрядчика для выполнения этих работ».
Предварительный визуальный осмотр здания провела делегация Минкультуры России вместе с директором Музея обороны Севастополя Михаилом Смородкиным.
Эксперты зафиксировали серьезные разрушения в выставочном пространстве — так называемой «круговой галерее». Именно там планировали разместить новую экспозицию, посвященную истории Севастополя. Часть потолочных перекрытий обрушилась, однако каменные перегородки залов галереи уцелели. От зонта-рефлектора остался лишь алюминиевый каркас, который крепится к лебедке в бельведере. Светоотражающий материал полностью выгорел. Также пострадали инженерные сети: отопление, вентиляция и система видеонаблюдения в экспозиционных залах. Специалисты отметили значительные повреждения предметного плана, осмотрели кровлю и изучили фрагменты полотна, которые успели спасти сотрудники музея.
При этом фасад здания, по данным Минкультуры, не пострадал: «Фасад здания, элементы остекления дверных и оконных заполнений здания — в удовлетворительном состоянии, все скульптурные композиции — бюсты, размещенные по периметру здания, — целы».
Огонь обошел стороной и часть внутренних помещений. В сохранности остались вестибюль и рабочие кабинеты сотрудников у входа — там предполагалось разместить экскурсионный отдел.
В ведомстве отметили, что декоративные элементы также не пострадали. Речь идет о витражном панно, декоративных ограждениях и латунных перилах на винтовой лестнице и смотровой площадке (откуда посетители рассматривали полотно и предметный план), мраморном полу внутри здания, элементах входной группы, а также отреставрированном кораблике на бельведере, покрытом сусальным золотом. Гипсовые барельефы целы, хотя и требуют частичной реставрации.
Кроме того, уцелел скульптурный бюст Франца Алексеевича Рубо — основателя панорамной живописи в России и автора Севастопольской панорамы.