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Стал известен план спасения панорамы Севастополя после атаки ВСУ

Крышу панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годы» восстановят в первую очередь. Такое решение приняли в Минкультуры после осмотра здания, пострадавшего при атаке БПЛА. Вопрос о создании нового полотна отложат до завершения ремонта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ведомстве пояснили: «По итогам осмотра было принято решение о необходимости срочного восстановления крыши, чтобы сохранить каменные стены здания от последствий атмосферных осадков и возможных разрушений. Также определили приоритеты: после восстановления кровли следующим этапом станут ремонтно-реставрационные работы внутри здания (поскольку внешний фасад цел), и только после восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определения подрядчика для выполнения этих работ».

Предварительный визуальный осмотр здания провела делегация Минкультуры России вместе с директором Музея обороны Севастополя Михаилом Смородкиным.

Эксперты зафиксировали серьезные разрушения в выставочном пространстве — так называемой «круговой галерее». Именно там планировали разместить новую экспозицию, посвященную истории Севастополя. Часть потолочных перекрытий обрушилась, однако каменные перегородки залов галереи уцелели. От зонта-рефлектора остался лишь алюминиевый каркас, который крепится к лебедке в бельведере. Светоотражающий материал полностью выгорел. Также пострадали инженерные сети: отопление, вентиляция и система видеонаблюдения в экспозиционных залах. Специалисты отметили значительные повреждения предметного плана, осмотрели кровлю и изучили фрагменты полотна, которые успели спасти сотрудники музея.

При этом фасад здания, по данным Минкультуры, не пострадал: «Фасад здания, элементы остекления дверных и оконных заполнений здания — в удовлетворительном состоянии, все скульптурные композиции — бюсты, размещенные по периметру здания, — целы».

Огонь обошел стороной и часть внутренних помещений. В сохранности остались вестибюль и рабочие кабинеты сотрудников у входа — там предполагалось разместить экскурсионный отдел.

В ведомстве отметили, что декоративные элементы также не пострадали. Речь идет о витражном панно, декоративных ограждениях и латунных перилах на винтовой лестнице и смотровой площадке (откуда посетители рассматривали полотно и предметный план), мраморном полу внутри здания, элементах входной группы, а также отреставрированном кораблике на бельведере, покрытом сусальным золотом. Гипсовые барельефы целы, хотя и требуют частичной реставрации.

Кроме того, уцелел скульптурный бюст Франца Алексеевича Рубо — основателя панорамной живописи в России и автора Севастопольской панорамы.

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