Стал известен план спасения панорамы Севастополя после атаки ВСУ

В ведомстве пояснили: «По итогам осмотра было принято решение о необходимости срочного восстановления крыши, чтобы сохранить каменные стены здания от последствий атмосферных осадков и возможных разрушений. Также определили приоритеты: после восстановления кровли следующим этапом станут ремонтно-реставрационные работы внутри здания (поскольку внешний фасад цел), и только после восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определения подрядчика для выполнения этих работ».