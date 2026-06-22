Не только «КиВиН»: в Светлогорске готовят ещё один большой сюрприз для поклонников КВН

В Светлогорске в этом году пройдёт не только традиционный фестиваль «Голосящий КиВиН», но и летний Кубок КВН. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак во время прямого эфира в Центре управления регионом.