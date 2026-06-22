Не только «КиВиН»: в Светлогорске готовят ещё один большой сюрприз для поклонников КВН

В Светлогорске в этом году пройдёт не только традиционный фестиваль «Голосящий КиВиН», но и летний Кубок КВН. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак во время прямого эфира в Центре управления регионом.
«“Голосящий КиВиН” будет шире, чем обычно. Не просто два концерта, как было — репетиция и основной концерт, а будет ещё и летний Кубок КВН», — сообщил Ермак.
Мероприятия запланированы на 24−26 июля. «Я думаю, что тоже огромное количество людей, кто любит КВН и захочет, смогут приобрести билеты и посмотреть эти представления», — добавил министр.
Как прошёл праздник юмора в прошлом году, читайте в материале «Клопс».
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