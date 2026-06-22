Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не только «КиВиН»: в Светлогорске готовят ещё один большой сюрприз для поклонников КВН

Гостей ждут на шоу с 24 по 26 июля.

Источник: Клопс.ru

В Светлогорске в этом году пройдёт не только традиционный фестиваль «Голосящий КиВиН», но и летний Кубок КВН. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак во время прямого эфира в Центре управления регионом.

«“Голосящий КиВиН” будет шире, чем обычно. Не просто два концерта, как было — репетиция и основной концерт, а будет ещё и летний Кубок КВН», — сообщил Ермак.

Мероприятия запланированы на 24−26 июля. «Я думаю, что тоже огромное количество людей, кто любит КВН и захочет, смогут приобрести билеты и посмотреть эти представления», — добавил министр.

Как прошёл праздник юмора в прошлом году, читайте в материале «Клопс».

Узнать больше по теме
Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше