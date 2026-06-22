В России будут маркировать сборники Маяковского и Ленина

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сборники «Война и язык» Владимира Маяковского и «Ослиный мост» Владимира Ленина будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.
В перечень включены уже более 2,5 тысяч наименований книг: в понедельник он пополнился на 113 пунктов. Так, среди подлежащих маркировке наименований оказался сборник Маяковского, в котором собраны его избранные статьи, выступления, тезисы докладов и циклы путевых очерков, куда включены как известные прозаические тексты автора, среди которых «Как делать стихи?», «Капля дегтя», «Два Чехова», так и те, что не входили ни в одно из прежних его собраний сочинений.
Кроме того, в обновленный перечень попал сборник отрывков из произведений Владимира Ленина «Ослиный мост», составленный писателем Львом Данилкиным. В книге можно найти избранные работы советского вождя, среди которых «Лев Толстой как зеркало русской революции», краткий биографический очерк о Карле Марксе с изложением основ марксизма, а также письма соратнице Инессе Арманд.
Обе книги выпущены издательством «Лимбус Пресс»: сборник Ленина вышел в 2017 году, а Маяковского — в 2021 году.
В список также попали бестселлер Салли Руни «Нормальные люди», «Маскарад» Терри Пратчетта, а также «Ночной океан: избранная приключенческая и романтическая проза» Говарда Лавкрафта.
Ранее под действие закона уже попали книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.
Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.