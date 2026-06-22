В России будут маркировать сборники Маяковского и Ленина

В перечень включены уже более 2,5 тысяч наименований книг: в понедельник он пополнился на 113 пунктов. Так, среди подлежащих маркировке наименований оказался сборник Маяковского, в котором собраны его избранные статьи, выступления, тезисы докладов и циклы путевых очерков, куда включены как известные прозаические тексты автора, среди которых «Как делать стихи?», «Капля дегтя», «Два Чехова», так и те, что не входили ни в одно из прежних его собраний сочинений.