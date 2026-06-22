Владимир Ткачёв продлил контракт с нижегородским ХК «Торпедо»

Владимир Ткачёв присоединился к команде в ходе предыдущего сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 37 матчей и набрал 24 очка, в Кубке Гагарина — 10 матчей и 6 очков. В плей‑офф спортсмен выступал с капитанской нашивкой.