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Владимир Ткачёв продлил контракт с нижегородским ХК «Торпедо»

В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 37 матчей и набрал 24 очка, в Кубке Гагарина — 10 матчей и 6 очков.

Контракт нападающего Владимира Ткачёва с хоккейным клубом «Торпедо» продлён до 31 мая 2028 года, сообщили в ХК «Торпедо».

Владимир Ткачёв присоединился к команде в ходе предыдущего сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 37 матчей и набрал 24 очка, в Кубке Гагарина — 10 матчей и 6 очков. В плей‑офф спортсмен выступал с капитанской нашивкой.

Статистика Владимира Ткачёва в КХЛ: 843 матча, 424 очка. В числе достижений — победа в Кубке Гагарина, два серебряных приза чемпионата КХЛ, участие в Матчах звёзд, серебряная медаль Олимпийских игр, бронзовая медаль чемпионата мира.

По словам генерального директора «Торпедо» Евгения Забуги, переход Владимира Ткачёва в клуб осенью предыдущего сезона относился к числу наиболее обсуждаемых сделок сезона.

Ранее Владислав Фирстов продлил контракт с нижегородским ХК «Торпедо».