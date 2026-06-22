Владимир Ткачёв продлил контракт с нижегородским ХК «Торпедо»

Контракт нападающего Владимира Ткачёва с хоккейным клубом «Торпедо» продлён до 31 мая 2028 года, сообщили в ХК «Торпедо».
Владимир Ткачёв присоединился к команде в ходе предыдущего сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 37 матчей и набрал 24 очка, в Кубке Гагарина — 10 матчей и 6 очков. В плей‑офф спортсмен выступал с капитанской нашивкой.
Статистика Владимира Ткачёва в КХЛ: 843 матча, 424 очка. В числе достижений — победа в Кубке Гагарина, два серебряных приза чемпионата КХЛ, участие в Матчах звёзд, серебряная медаль Олимпийских игр, бронзовая медаль чемпионата мира.
По словам генерального директора «Торпедо» Евгения Забуги, переход Владимира Ткачёва в клуб осенью предыдущего сезона относился к числу наиболее обсуждаемых сделок сезона.
Ранее Владислав Фирстов продлил контракт с нижегородским ХК «Торпедо».