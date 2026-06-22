Воронежский митрополит назвал атаку ВСУ на Воронеж оскорблением памяти ветеранов

Сегодня днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении над областным центром нескольких высокоскоростных воздушных целей. В результате пострадали как минимум три человека — спикер облдумы Юрий Матузов сообщил, что количество раненых растет. Как минимум один из них находится в тяжелом состоянии.