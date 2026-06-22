Логистический комплекс за 650 млн рублей достроят в Ростове-на-Дону к 2026 году

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в 2020 году подрядчики успели подготовить строительную площадку, заключить договоры генерального подряда и технического надзора, а также обустроить свайное основание. Однако вскоре объект был законсервирован — застройщик столкнулся с нехваткой средств. Почти два года площадка оставалась без движения, и лишь в ноябре 2022 года строительные работы были возобновлены.