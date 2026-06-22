Минфин США временно разрешил сделки с иранской нефтью

Ранее стало известно о деталях переговоров Ирана с американской стороной в Швейцарии. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи раскрыл некоторые итоги встречи. По его словам, диалог принес результаты сразу по нескольким пунктам. Стороны обсудили поставки нефти и процесс выдачи лицензий на экспорт этого сырья. Отдельно затронули вопрос разблокировки иранских активов, доступ к которым ранее был ограничен или заморожен. Багаи подчеркнул, что участники переговоров пришли к соглашению: реализация всех этих шагов должна начаться в максимально сжатые сроки.