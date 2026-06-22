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Минфин США временно разрешил сделки с иранской нефтью

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) до 21 августа временно вывело из-под санкций сделки, связанные с иранской нефтью, нефтехимией и нефтепродуктами. Речь идет о производстве, продаже, поставке или отгрузке такой продукции, включая операции с судами, которые находятся в санкционных списках.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно опубликованному документу, разрешены также поставки этих товаров в США. При этом все платежи, которые причитаются Ирану, правительству страны или любому заблокированному лицу за покупку иранской нефти, нефтехимии или нефтепродуктов, можно проводить в долларах США.

Ранее стало известно о деталях переговоров Ирана с американской стороной в Швейцарии. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи раскрыл некоторые итоги встречи. По его словам, диалог принес результаты сразу по нескольким пунктам. Стороны обсудили поставки нефти и процесс выдачи лицензий на экспорт этого сырья. Отдельно затронули вопрос разблокировки иранских активов, доступ к которым ранее был ограничен или заморожен. Багаи подчеркнул, что участники переговоров пришли к соглашению: реализация всех этих шагов должна начаться в максимально сжатые сроки.

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