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В Калининградской области проверят работу аттракционов в муниципалитетах

Чиновникам и ответственным дали неделю на исполнение.

Источник: Комсомольская правда

Работу аттракционов в муниципалитетах проверят по поручению губернатора Алексея Беспрозванных. Тем подняли 22 июня на совещании в правительстве региона.

Участники заседания заслушали доклад об эксплуатации аттракционов, представленный областной службой гостехнадзора.

По данным ведомства, в 2025 году в регионе была запрещена эксплуатация семи незарегистрированных аттракционов. Как сказал замруководителя службы Владимир Войцехович, речь идет о Калининграде, Зеленоградске.

Проблематичными он назвал два объекта на набережной Верхнего и Летнего озера в Калининграде, где работают аттракционы, регистрация которых приостановлена по причине несоответствия обязательным требованиям.

— Контролируем в постоянном режиме, но еще раз хотел обратить на это внимание, чтобы предупредить все возможные случаи, которые могут быть связаны с технической неисправностью аттракционов. Поручение главам муниципалитетов — в течение недели выделите специалистов для того, чтобы совместно со службой гостехнадзора проехать и все еще раз посмотреть, представить мне доклад по итогам, — заявил Алексей Беспрозванных.

Сегодня в Калининградской области на регистрационном учете состоит 145 аттракционов. В летний период их количество увеличивается почти двое.

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