В Калининградской области проверят работу аттракционов в муниципалитетах

— Контролируем в постоянном режиме, но еще раз хотел обратить на это внимание, чтобы предупредить все возможные случаи, которые могут быть связаны с технической неисправностью аттракционов. Поручение главам муниципалитетов — в течение недели выделите специалистов для того, чтобы совместно со службой гостехнадзора проехать и все еще раз посмотреть, представить мне доклад по итогам, — заявил Алексей Беспрозванных.