Суд обязал страховую выплатить пособие дочери погибшего бойца СВО из Волгограда

На момент гибели отца девушка не обучалась в вузе на очном отделении. Однако в суде выяснились важные подробности. Александра окончила школу и уже подала документы для поступления в высшее учебное заведение. Перерыв между окончанием школы и началом учебы составил меньше двух месяцев. Кроме того, на дату гибели отца Александра находилась на полном иждивении матери и не имела собственного дохода. Суд признал, что отказ страховой компании нарушает действующее законодательство.