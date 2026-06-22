Власти выбрали «Ростех Арену» для концертов к 80-летнему юбилею области из соображений безопасности

Мероприятия продлятся три дня — с 3 по 5 июля. На 4-е и 5-е запланированы гала-концерты. Как сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, 3 июля с 16:00 для жителей откроют свободный доступ на территорию между чашей стадиона и внешним ограждением. Здесь разместят сцену, фудкорт с акцентом на русскую кухню и тематические площадки.