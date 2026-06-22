Нижегородский депутат Станчев высказался об ажиотаже с топливом

Депутат гордумы Нижнего Новгорода Руслан Станчев прокомментировал ситуацию с бензином в регионе. По его словам, на АЗС, которые принадлежат ПАО «Газпромнефть», цены стабильные. А вот на частных станциях стоимость топлива может быть выше, поскольку это зависит от условий рынка.
По данным минэнерго региона, подъем цен у частных АЗС произошел с 19 июня. С владельцами заправок, работающим по франшизе, этот вопрос обсудили. Власти мониторят цены и наличие топлива на заправках.
В последнее время нижегородцы активно жалуются на обстановку с бензином. На некоторых АЗС топлива вовсе нет. А там, где оно в наличии, приходится постоять в очередях и платить довольно высокую цену.
Как отметил Станчев, сейчас спрос на бензин «ажиотажный». Это связано с тем, что возникли проблемы с логистикой, а вслед за ними и перебои на АЗС.