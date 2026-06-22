На территории госпиталя для ветеранов войн в Перми высадили сирень

— Мы хотим, чтобы территория госпиталя радовала всех своей красотой и уютом. Сирень — это символ памяти, великой Победы и весны. Пусть эти цветущие кусты олицетворяют нашу гордость за защитников всех поколений и дарят всем хорошее настроение, — сказала Инесса Воронкина.