Патрульных для охраны подземных переходов собираются нанять в Ростове

В Ростове-на-Дону решили нанять патрульных для охраны подземных переходов. Сейчас такой тендер открыт на сайте госзакупок, сообщает «Панорама Ростова-на-Дону».
Подрядчика ищет дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Стоимость контракта — 1,7 млн рублей. Итоги конкурса подведут 24 июня.
Заказчик требует, чтобы подрядчик в период с июля по декабрь обеспечил ежедневную охрану 22 подземных переходов. Объекты должны обходить дважды в сутки, а затем направлять отчеты в МКУ «ДИСОТИ».
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