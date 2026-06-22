Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрульных для охраны подземных переходов собираются нанять в Ростове

22 подземных перехода в Ростове возьмут под охрану.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону решили нанять патрульных для охраны подземных переходов. Сейчас такой тендер открыт на сайте госзакупок, сообщает «Панорама Ростова-на-Дону».

Подрядчика ищет дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Стоимость контракта — 1,7 млн рублей. Итоги конкурса подведут 24 июня.

Заказчик требует, чтобы подрядчик в период с июля по декабрь обеспечил ежедневную охрану 22 подземных переходов. Объекты должны обходить дважды в сутки, а затем направлять отчеты в МКУ «ДИСОТИ».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.