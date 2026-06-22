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Мединский напомнил последователям нацизма о народном сопротивлении в России

Мединский: при давлении на Россию распрямляется пружина народного сопротивления.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Современным последователям идей нацизма стоит помнить о том, как яростно распрямляется пружина народного сопротивления в России при давлении на страну, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Мединский в понедельник принял участие в открытии национального Музея памяти, посвященного жертвам геноцида советского народа. Он отметил, что самый главный вывод, который он сделал после посещения музея, «скорее парадоксальный»: нацисты, пытаясь захватить нашу страну, вели кампанию «сверхжестокости» и думали таким образом сломить сопротивление советских людей.

«Они решили жестокостью подавить волю к сопротивлению, но добились совершенно обратного эффекта: эта воля к сопротивлению и воля к победе многократно укрепились. И никакая германская машина, никакая европейская машина уничтожения уже ничего не могла сделать с этой пружиной распрямившейся воли советского народа», — подчеркнул Мединский.

Он отметил, что сопротивление советских людей было для оккупантов совершенно неожиданным, несмотря на жестокость кампании, какой не было нигде в Европе.

«Я думаю, что всем современным последователям идей нацизма надо помнить этот простой урок истории: чем больше давления оказывается на наш народ и нашу страну, тем с большей яростью распрямится пружина народной мести и народного сопротивления», — сказал Мединский.

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