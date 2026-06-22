Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускников эвакуировали с ЕГЭ из-за ракетного удара ВСУ по Воронежу

На понедельник, 22 июня, пришелся первый день резервного периода сдачи ЕГЭ в Воронежской области. На 11 пунктов проведения экзаменов пришли 309 участников. В связи с объявлением ракетной опасности экзаменационные процедуры были остановлены, а участников и организаторов оперативно эвакуировали в укрытия. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном министерстве образования.

Источник: Коммерсантъ

На понедельник, 22 июня, пришелся первый день резервного периода сдачи ЕГЭ в Воронежской области. На 11 пунктов проведения экзаменов пришли 309 участников. В связи с объявлением ракетной опасности экзаменационные процедуры были остановлены, а участников и организаторов оперативно эвакуировали в укрытия. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном министерстве образования.

«Безопасность детей и педагогов остается абсолютным и безусловным приоритетом министерства образования Воронежской области», — подчеркнули в ведомстве.

После отмены ракетной опасности экзамен возобновили в штатном режиме. Время для его написания продлили, чтобы компенсировать вынужденный перерыв. Однако четыре участника приняли решение не продолжать экзамен сегодня — они смогут сдать его в другой резервный день, 24 июня.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 22 июня в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Ракетную опасность в регионе объявили в 11:40. В Воронеже слышали звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители города сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу. Стало известно, что удар был нанесен по предприятию. Отбой ракетной опасности последовал в 12:37.

Сейчас на отдельных улицах Железнодорожного района Воронежа введен режим ЧС для оперативной ликвидации последствий ракетного удара. Перекрыт участок Ленинского проспекта — на отрезке от улицы Остужева до улицы Димитрова., вследствие чего изменились маршруты общественного транспорта. Изначально появилась информация о трех раненых. Однако официальные лица сообщают, что количество пострадавших от сегодняшней атаки растет.

Главное об атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше