Антон Дорофеев возглавил Нижегородскую ГЭС

Новый директор Нижегородской ГЭС свою карьеру в гидроэнергетике начал в 2002 году. Тогда он работал мастером участка в цеху Чебоксарской ГЭС. В период с 2012 по 2021 год Антон Дорофеев уже работал на Нижегородской ГЭС, где стал главным инженером филиала. Позже он вернулся на Чебоксарскую станцию, которую возглавил.