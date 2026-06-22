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Воронежцы могут снова проехать по улице Тимирязева

Ограничение сняли около 17 часов 22 июня.

В Воронеже возобновили движение по улице Тимирязева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Общественный транспорт также идет по привычному маршруту.

Напомним, по-прежнему нельзя проехать на участке Ленинского проспекта и улиц Переверткина и Старых Большевиков. Ищите пути объезда!

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