Воронежцы могут снова проехать по улице Тимирязева

В Воронеже возобновили движение по улице Тимирязева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Общественный транспорт также идет по привычному маршруту.
Напомним, по-прежнему нельзя проехать на участке Ленинского проспекта и улиц Переверткина и Старых Большевиков. Ищите пути объезда!
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