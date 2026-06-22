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Чернышенко рассказал, какие предметы школьники сдают чаще на ЕГЭ

Чернышенко: число сдающих естественно-научные предметы на ЕГЭ школьников растет.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число школьников, выбирающих сдавать естественно-научные предметы на ЕГЭ, растет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В соответствии с поручением президента мы делаем упор на естественно-научное направление. В этом году на ЕГЭ выросла доля по каждому из этих предметов», — сказал Чернышенко на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что наибольшее увеличение числа абитуриентов, сдающих ЕГЭ по определенному предмету, приходится на физику, в этом году ее сдали 146 тысяч человек, это больше прошлогоднего показателя на 24,2%.

«Следующая по темпам роста — химия, на 11% выросла, и профильная математика — на 10,2%, но самая многочисленная — сдавали 370 тысяч ребят. За ними встык идут биология — на 7,5%, и информатика — на 5,8%», — добавил Чернышенко.

По его словам, эти предметы — одни из самых популярных по выбору.

Основной период ЕГЭ в России стартовал 1 июня.

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