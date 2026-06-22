297% распроданности к готовности. Застройщик удивил на форуме «Движение»

В Сочи прошёл форум недвижимости «Движение», который является крупнейшим событием отрасли в РФ.
В этом году мероприятие собрало более 5 000 участников из 178 городов и представило более 500 компаний.
На открытии девелоперского кластера основатель форума Илья Пискулин выделил «ЮгСтройИнвест», назвав компанию «отличником продаж нашей страны». Он сослался на данные ДОМ.РФ за июнь 2026 года: согласно аналитике, темпы реализации жилья у застройщика почти в три раза опережают темпы строительства, а соотношение продаж к строительной готовности составляет 297%.
Ключевой точкой деловой программы стал пленар Минстроя РФ. Замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин презентовал мастер-планы как главный драйвер развития городской среды. В обсуждении также участвовали замглавы Минстроя Никита Стасишин, главы банков и отраслевых объединений.
Эксперты «ЮгСтройИнвест» презентовали свою модель управления продажами, которую высоко оценил Никита Стасишин. По словам замминистра, именно такой системный подход, который гендиректор компании Юрий Иванов выстраивает на всех уровнях, формирует доверие со стороны покупателей.
Команда застройщика активно работала на стратегических сессиях, посвящённых масштабированию, адаптации и продажам, а их стенд пользовался постоянным вниманием. Форум также запомнился гостям зарядкой с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным и демонстрацией робота Петра.
Итоги форума подтвердили его роль главного моста между государством и бизнесом, а успех «ЮгСтройИнвест» задал новые стандарты качества для всего девелоперского рынка.
Застройщик ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН, входит в ГК «ЮгСтройИнвест», gk-usi.ru/.