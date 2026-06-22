297% распроданности к готовности. Застройщик удивил на форуме «Движение»

На открытии девелоперского кластера основатель форума Илья Пискулин выделил «ЮгСтройИнвест», назвав компанию «отличником продаж нашей страны». Он сослался на данные ДОМ.РФ за июнь 2026 года: согласно аналитике, темпы реализации жилья у застройщика почти в три раза опережают темпы строительства, а соотношение продаж к строительной готовности составляет 297%.