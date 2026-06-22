В фермерском хозяйстве Зеленоградского округа собрали пять тонн клубники

Фермерское хозяйство расположенное в посёлке Кумачево. «Уже в этом году на площади 0,5 га в закрытом грунте собрали пять тонн клубники, а через две недели начнётся второй сбор урожая. На площади два гектара в открытом грунте готовятся к высадке 80 тысяч саженцев клубники сорта “Альбион”. Плановый сбор урожая — август-сентябрь», — говорится в публикации.