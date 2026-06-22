В фермерском хозяйстве Зеленоградского округа собрали пять тонн клубники

В крестьянско-фермерском хозяйстве Татьяны Рамазановой в Зеленоградском округе собрали пять тонн клубники. Ягоду выращивают в закрытом грунте на площади 0,5 гектара. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Фермерское хозяйство расположенное в посёлке Кумачево. «Уже в этом году на площади 0,5 га в закрытом грунте собрали пять тонн клубники, а через две недели начнётся второй сбор урожая. На площади два гектара в открытом грунте готовятся к высадке 80 тысяч саженцев клубники сорта “Альбион”. Плановый сбор урожая — август-сентябрь», — говорится в публикации.
Для выращивания плодовых и ягодных культур в открытом и защищённом грунте хозяйство приобрело сельскохозяйственную технику. На эти цели потратили средства гранта в размере 4,95 миллиона рублей.
В Калининградской области работает более десяти крупных производителей плодоовощной продукции. Масштабные плантации расположены в Черняховском, Гурьевском, Полесском и Зеленоградском округах.
В регионе помимо клубники выращивают яблоки, грушу, сливу, вишню, черешню, голубику, малину, чёрную смородину и другие виды. Из них делают соки, варенья и полуфабрикаты.